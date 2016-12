Florek i Domino poprowadzą Czarnych Jelcz-Laskowice!

Po tym jak z klubem pożegnał się Krystian Pikaus, zarząd poinformował o zatrudnieniu nowych trenerów

– Z przyjemnością informujemy, że w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017 zespół seniorów poprowadzi duet trenerski – Radosław Florek oraz Dominik Domino – czytamy na oficjalnym Facebooku Czarnych. – Radosław Florek był w przeszłości zawodnikiem m.in. 3 ligowej Foto-Higieny Gać, od 2 lat jest zawodnikiem Czarnych, jako trener prowadzi juniorów młodszych naszego klubu oraz Zalesie Wójcice. Drugi z trenerów – Dominik Domino jest wychowankiem oraz kapitanem naszego klubu, trenował po kolei juniorów młodszych oraz starszych Czarnych, obecnie jest również trenerem Dolomitu Chwałowice. Jako klub życzymy powodzenia, wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy!

Zarówno Florek jak i Domino wciąż są czynnymi zawodnikami. Będą więc pełnić rolę grających trenerów. Ten pierwszy wraca do zdrowia po ciężkiej kontuzji, więc póki co będzie mógł dyrygować drużyną z ławki. – To duże wyróżnienie, spora odpowiedzialność oraz awans w trenerskim rozwoju – mówi Dominik Domino. – Chcemy kontynuować to co zaczął poprzedni trener i sprawić że kibice będą mieli przyjemność z oglądania swojej drużyny.

