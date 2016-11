Startuje halówka

Futsal III edycja

W niedzielę 4 grudnia miłośnicy gry w piłkę nożną na parkiecie i pod dachem zjadą do Gaci, by rozpocząć rywalizację w ramach Ligi Halowej LZS Gminy Oława

Będzie to już trzecia edycja tych zawodów, ale po raz pierwszy rozgrywana w hali sportowej w Gaci (poprzednio futsalowcy z Oławy i okolic rywalizowali w Marcinkowicach). Turnieje odbywać się będą w każdą niedzielę, z podziałem na dwie lub trzy ligi (w zależności od liczby zgłoszonych zespołów). Ze względu na nowe miejsce, organizatorzy zapraszają w tym roku do udziału w lidze także drużyny z powiatu brzeskiego.

Zapisy maksymalnie dziesięcioosobowych drużyn, reprezentujących firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia, kluby sportowe bądź grupy koleżeńskie, potrwają do 20 listopada: telefonicznie (numery są podane na załączonym plakacie), poprzez stronę internetową www.lzsgminaolawa.futbolowo.pl lub za pośrednictwem profilu halówki na Facebooku.

(KAT)