Mistrzowskie starty sztangistów z Wierzbna

Katarzyna Kraska wywalczyła w Warszawie swój szósty w karierze tytuł młodzieżowej mistrzyni Polski. Brązowy medal Mieczysława Derenia, przywieziony z warszawskich MMP, jest jego ósmym krążkiem, wywalczonym na krajowych mistrzostwach

Ciężary MMP

8 i 9 października w warszawskim kompleksie wystawowym „Expo XXI” rozgrywano młodzieżowe mistrzostwa Polski, w których uczestniczyli zawodnicy w wieku od 21 do 23 lat. Świetnie spisała się tam dwójka wychowanków LKS Polwica

Złoty medal w kategorii wagowej do 58 kg wywalczyła Katarzyna Kraska, reprezentująca barwy Górnika Polkowice. Zawodniczka rodem z Wierzbna już kilkakrotnie zdobywała na zawodach tej rangi mistrzowskie tytuły, ale ostatnio – w latach 2014 i 2015 – startowała w wyższej kategorii wagowej (do 63 kg). Mimo iż teraz mocno zbijała wagę, by móc konkurować z lżejszymi rywalkami, nie dała im szans. W rwaniu zaliczyła dwa podejścia, uzyskując 80 i 86 kg. Chociaż spaliła trzecią próbę, gdy sztanga ważyła 89 kg, to po pierwszym boju wyprzedzała główną rywalkę do złota – Agnieszkę Baczewską z UKS Talent Wrocław, aż o 25 kg, co praktycznie z góry rozstrzygnęło też rywalizację w dwuboju.

W podrzucie jej główna konkurentka zakończyła dźwiganie przy sztandze ważącej 75 kg. Wierzbnianka natomiast rozpoczęła walkę od 108 kg, więc w praktyce rywalizowała sama ze sobą. Ten ciężar zaliczyła bez większego trudu, pieczętując wygraną w dwuboju, złoty medal i już szósty w karierze tytuł młodzieżowej mistrzyni Polski. W kolejnych podejściach Kasia próbowała podrzucić 112 i 113 kg, ale bez powodzenia. Mimo to uzyskała w klasyfikacji Sinclaira 275 pkt i dzięki temu okazała się najlepszą zawodniczką warszawskich mistrzostw. Tym udanym występem zapewniła też sobie prawo startu w tegorocznych młodzieżowych mistrzostwach Europy, które odbędą się w grudniu w izraelskiej Ejlacie.

W grupie mężczyzn w Warszawie rywalizowało dwóch sztangistów z naszego powiatu. Paweł Ostapski z MAKS Tytan Oława zajął ósme miejsce w kategorii wagowej do 85 kg, natomiast Mieczysław Dereń z LKS Polwica Wierzbno wywalczył brązowy medal w kategorii do 94 kg. Podopieczny trenera Adama Kraski wyrwał 126 kg i podrzucił 156 kg, co dało mu w dwuboju 282 kg. Sztangistę z Wierzbna wyprzedzili tylko Adam Zasłonka z UKS Impuls Warszawa (317 kg) i Michał Rusak z MLKPC Sokołów Podlaski (285 kg). Dereń wywalczył także dwa małe medale – brązowy w rwaniu i srebrny w podrzucie.

Cała trójka naszych sztangistów, a zwłaszcza dwójka medalistów, walnie przyczyniła się do zwycięstwa województwa dolnośląskiego w klasyfikacji regionów. Gratulujmy!

Krzysztof A.Trybulski kat@gazeta.olawa.pl

Fot. Wojciech Kowalski i Jacek Góralski