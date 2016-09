Udany start orląt

Orzeł J-L (w pomarańczowych koszulkach) udanie zainaugurował sezon 2016/17

Orzeł Jelcz-Laskowice – AZS UMSC Lublin 5:2

Futsal I liga

Na początek sezonu 2016/17 podopieczni Lopeza Garci pokonali lubelskich akademików

Gospodarze rozpoczęli od mocnego uderzenia. W 3 minucie bramkarza gości pokonał Gerard Gonzalez Martinez, strzałem z bliskiej odległości. Odpowiedź lublinian była natychmiastowa. Grzegorz Fularski doprowadził do remisu, kończąc składną akcję całego zespołu. To pobudziło przyjezdnych do lepszej gry. Doskonałe okazje zaprzepaścili Damian Stelmaszczuk i Jarosław Walęciuk.

Z biegiem czasu jelczanie przejmowali inicjatywę. Szybko rozgrywali piłkę, powodując sporo zamieszania pod bramką gości. W 11 minucie podwyższył na 2:1 dla „Orła” Aleksander Majerz, po szybkim kontrataku. Dwie minuty później następnego gola zdobył Mateusz Jaskólski. Do końca pierwszej połowy trwała zacięta walka, jednak gole nie padły.

Po zmianie stron zaatakowali jelczanie. W słupek trafił Kamil Kucharski, będąc dwa metry od bramki. To się zemściło, gdy Konrad Tarkowski wykorzystał kiks Jose Gutierresa i zdobył kontaktową bramkę. Podrażnieni miejscowi przejęli inicjatywę. Gutierres zaprzepaścił sytuację sam na sam z Przemysławem Hajkowskim. Hiszpan zrehabilitował się w 31 minucie – podał do Jaskólskiego, który podwyższył na 4:2 dla gospodarzy. Z kolei świetne sytuacje strzeleckie zmarnowali Majerz i Kucharski.

Trener gości Artur Gadzicki wycofał bramkarza, zastępując go zawodnikiem w polu. Nie przyniosło to jednak efektu bramkowego. W 36 minucie jelczanie skutecznie skontrowali, a rezultat spotkania ustalił Kucharski, najsprytniejszy w zamieszaniu podbramkowym.

Orzeł J-L: Pavlos Wiegels i Bartosz Konieczny (bramkarze) oraz Jose Gutierres, Kamil Dziubczyński, Gerard Martinez, Kamil Kucharski, Jakub Krzemień, Dawid Witek, Paweł Musiał, Mateusz Jaskólski, Przemysław Matejko i Aleksander Majerz

AZS Lublin: Przemysław Hajkowski (bramkarz) oraz Tomasz Ławicki, Damian Stelmaszuk, Konrad Tarkowski, Marcin Kozieł, Marcin Bijas, Wojciech Boniaszczuk, Grzegorz Fularski i Jarosław Walęciuk.

Sędziowali: Marcin Muszyński i Seweryn Dębowski – na parkiecie oraz Marcin Gutowski – sędzia czasowy (wszyscy WS ZPN Łódź).

Żółte kartki: Bartosz Konieczny – za niesportowe zachowanie oraz Jose Gutierres i Konrad Tarkowski – obaj za faule.

* W pierwszej kolejce I ligi futsalu w grupie południowej, rozegrano tylko dwa inne spotkania. „Berland” Komprachcice zremisował z „Futsalem” Nowiny 3:3 , a „Gwiazda” Ruda Śląska pokonała „Heiro” Rzeszów 4:3. „Orzeł” J-L jest liderem w tabeli. W następnej kolejce jelczanie zagrają na wyjeździe ze „Słomniczanką” Słomniki, w sobotę 1 października. Początek meczu o godzinie 17.00.

Tomasz Neumann sport@gazeta.olawa.pl