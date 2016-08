Dopingowa recydywa Krzysztofa Szramiaka

Krzysztof Szramiak (na fot. w środku) był doceniany za sukcesy sportowe przez burmistrza Oławy Tomasz Frischmanna (na fot. z prawej) i prezesa klubu MAKS Tytan Oława Pawła Łukasza

Rio/Warszawa/Oława Od kilkunastu dni cały polski świat sportowy żyje aferą dopingową, w której w głównej roli, niestety, występuje także zawodnik oławskiego klubu ciężarowego MAKS Tytan Oława – Krzysztof Szramiak

– To oszust i skończony debil, wyciągnąłem do niego rękę w trudnym momencie, bo jestem po resocjalizacji i powinienem z zawodowego obowiązku wspomagać błądzących, ale takiej wrednej i aroganckiej postawy się po nim nie spodziewałem! – mówi trener oławskich sztangistów Waldemar Ostapski.

Niedawno, jako szkoleniowiec kadry narodowej kobiet, ostro krytykował niedozwolone wspomaganie się sportowców, a zwłaszcza ciężarowców. – Czas na detoks! – mówił w szerokim wywiadzie, jakiego udzielił naszej gazecie tuż po odwołaniu z funkcji trenera kobiecej reprezentacji Polski.

Najnowsza afera dopingowa wybuchła 8 sierpnia. Wiadomością dnia była wtedy informacja o wykryciu niedozwolonego dopingu u polskiego sztangisty Tomasza Zielińskiego, który wraz ze starszym bratem Adrianem szykował się do startu na pomoście w Rio. Wyniki próbek „A” i „B” potwierdziły, że w organizmie tego zawodnika znajdował się nandronol – zabroniony środek sterydowy. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki natychmiast wykluczył sztangistę z Mroczy z olimpijskiej reprezentacji Polski. Kilka dni później okazało się, że podobny środek wykryto także w organizmie Adriana Zielińskiego, głównego polskiego kandydata do złotego medalu na Igrzyskach w Rio, w kategorii do 94 kg, która kiedyś była koronną konkurencją dawnego mistrza, a obecnie prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, pochodzącego z Wierzbna pod Oławą Szymona Kołeckiego, honorowego obywatela gminy Domaniów.

To z nim od dłuższego czasu publicznie ścierał się trener Waldemar Ostapski, a powodem był m.in. spór o Krzysztofa Szramiaka.

