Należy się czy nie? Długa walka o 500+ zakończona sukcesem

Jelcz-Laskowice Problem

Wniosek złożyli w kwietniu, pieniądze otrzymali dopiero w listopadzie. Sylwia Muszyńska-Wójcik i Krzysztof Muszyński są małżeństwem. Rządowy program „Rodzina 500+” przysporzył im wielu nerwów



Zarówno dla pana Krzysztofa, jak i dla pani Sylwii, obecny związek jest drugim małżeńskim. Mieszkają wspólnie, razem z dwójką dzieci. Starsze to biologiczna córka pana Krzysztofa z pierwszego małżeństwa, młodsze to biologiczna córka pani Sylwii – również z pierwszego małżeństwa.

W świetle ustawy cała czwórka tworzy rodzinę. Rodzice wiedzieli jednak, że przekraczają próg dochodowy, dlatego po wejściu w życie programu „500+” wnioskowali o świadczenie na drugie (czyli młodsze – przyp. red.) dziecko.

W Jelczu-Laskowicach wypłatami „500+” zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Państwo Muszyńscy skierowali tam swój wniosek, ale nie otrzymali decyzji pozytywnej. – Problem pojawił się w momencie, gdy pracownik MGOPS-u powiedział mi, że powinnam zmienić wniosek z drugiego na pierwsze dziecko, z ustaleniem kryterium dochodowego – opowiada Sylwia Muszyńska-Wójcik. – Zadzwoniłam tam i poinformowałam, że nie zmienię wniosku, więc proszę o odniesienie się do tego, który złożyłam. Przez ponad miesiąc nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, więc zadzwoniłam ponownie. Wtedy usłyszałam, że MGOPS wysłał do mnie pismo o konieczności zmiany wniosku. Pracownik placówki poinformował mnie, że jeśli tego nie zrobię, to mój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Dlaczego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie chciał rozpatrzyć pisma i prosił o jego zmianę? Zdaniem urzędników z Jelcza-Laskowic pan Krzysztof i pani Sylwia powinni się starać o świadczenie osobno. On na swoje biologiczne dziecko, a ona na swoje.

Jak zakończyła się sprawa? Czytaj w najnowszym wydaniu „GP-WO”, dostępnym również w wersji elektronicznej: http://www.egazety.pl/ryza/e-wydanie-gazeta-powiatowa-wiadomosci-olawskie.html

(KT)