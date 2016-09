Dalej będzie radnym

Dariusz Kostrzycki (z prawej) pozostanie w składzie domaniowskiej Rady Gminy

Gmina Domaniów Przez dłuższy czas niejasne były losy Dariusza Kostrzyckiego, zasiadającego w Radzie Gminy. Wyszkowicki rajca złożył na piśmie oficjalne wyjaśnienia, dotyczące jego sytuacji, a wojewoda nie miał do nich zastrzeżeń

Przypomnijmy, że 29 stycznia do Rady Gminy Domaniów wpłynął wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Klub Radnych „Wspólnota Samorządowa Powiatu Oławskiego” ujawnił w nim, że Dariusz Kostrzycki od września 2015 zamieszkuje w Oławie. Radny z Wyszkowic złożył oświadczenie. Wyjaśnia w nim, że to na terenie gminy Domaniów znajduje się jego miejsce zamieszkania i tutaj też skupia się jego cała aktywność życiowa oraz praca społeczna. To w Wyszkowicach spędza swój wolny czas po pracy i tam znajduje się „ośrodek jego rodzinnych interesów”. Mieszkanie, które kupił w Oławie, jest przeznaczone pod wynajem. Z kolei zawodowo, jako policjant, jest związany z Wrocławiem.

Biuro prasowe wojewody dolnośląskiego poinformowało nas, że analiza materiału, zgromadzonego w sprawie Dariusza Kostrzyckiego, wskazuje, że nie ma ani przesłanek, ani podstaw prawnych do wygaszenia tej osobie mandatu radnego gminy Domaniów. Taką tezę postawiono po przeprowadzeniu przez nadzór prawny postępowania sprawdzającego. Z wyjaśnień radnego jasno wynika bowiem, że jego miejsce stałego zamieszkania (w rozumieniu art. 5 pkt 9 kodeksu wyborczego) znajduje się na terenie gminy Domaniów. Tam także skupia się cała jego aktywność życiowa oraz praca społeczna na rzecz rodzinnych Wyszkowic.

(AnKa)

