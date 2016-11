Z Jelcza-Laskowic do Afryki!

Jelcz-Laskowice/Abidżan

Pochodzi z Jelcza-Laskowic, ale od wielu lat przebywa na misji, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie prowadzi katolicką szkołę zawodową. Z salezjanką Małgorzatą Tomasiak rozmawia Anna Karpińska

– Ile lat jest siostra zakonnicą?

– To już będzie 27 lat, od kiedy złożyłam śluby zakonne.

– A od kiedy siostra przebywa na misji w Afryce?

– W tym roku dokładnie 7 września minęło 20 lat od czasu, gdy po raz pierwszy postawiłam nogi na Czarnym Lądzie.

– Pamięta siostra swój pierwszy dzień w Afryce? Jakie towarzyszyły temu wtedy emocje i pierwsze wrażenia?

– Pamiętam moment, kiedy wysiadłam z samolotu – uderzyło we mnie ogromne gorąco, ale to mnie nie przerażało. Od pierwszego dnia poczułam, że to jest moje miejsce. Przyjechała po mnie na lotnisko siostra z mojej nowej wspólnoty, znajdującej się około 500 km na północ od stolicy. Prawdziwa misja w buszu…

– Dlaczego akurat salezjanki?

– Od początku szukałam zakonu misyjnego, bo pragnęłam wyjechać na misje. Pierwsze siostry zakonne, jakie poznałam, to były właśnie salezjanki. Ich radość, praca z dziećmi i młodzieżą bardzo mnie ujęły. Później, w czasie szkoły średniej i gdy już pracowałam, poznawałam inne zgromadzenia, również o charakterze misyjnym, ale kiedy w końcu się zdecydowałam na wstąpienie, to radość salezjańska zwyciężyła i wtedy powiedziałam sobie, że jeśli mam jechać na misje, to ksiądz Bosko (założyciel zgromadzenia salezjanów i salezjanek – przyp. red.) mnie wyśle. No i wysłał…

– Czy siostra miała wpływ na to, w jakie miejsce trafi?

– Nie. Moim marzeniem była Afryka, no i jestem w Afryce! (śmiech)

– Czym się wasz zakon tam zajmuje? ODPOWIEDŹ na to i wiele innych pytań w najnowszym wydaniu „Powiatowej”. Do kupienia również w formie e-wydania. Czytaj je tutaj: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2016-11-03