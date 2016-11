Antidotum na problemy turystów? Oni wierzą, że tak!

Powiat Nowinki

Łukasz Fabisiak i Tomasz Trościaniec pochodzą z Oławy. Jeden z nich aktualnie mieszka w Domaniowie. Znają się od 10 lat i nadają na tych samych falach. Od jakiegoś czasu starają się otworzyć własny biznes, który będzie czymś zupełnie nowym w Polsce, a może nawet i na świecie. Ich najnowszy projekt to http://www.mysimple.city/pl/ – internetowa platforma, która ma łączyć turystów z mieszkańcami miast. Na czym dokładnie ma polegać jej działanie – opowiadają w rozmowie z Kamilem Tysą

– Kim jesteście?

– Pracujemy na etatach w różnych firmach. Mamy rodziny i dzieci. Jesteśmy zafascynowani startupami, dużo o tym czytamy i dążymy do tego, by stworzyć coś swojego. Wciąż poszukujemy przestrzeni, która jest niezagospodarowana. Chcielibyśmy swoim pomysłem ułatwić innym ludziom życie. Dlatego powstało Mysimple.city.

– Czym jest Mysimple.city?

– To platforma społecznościowa, która łączy podróżnych z gospodarzami miast. Chcemy, by ludzie w każdym wybranym mieście mogli znaleźć osobę, która im pomoże. Takiego konsjerża. Przykładowo – przed przyjazdem do Wrocławia wchodzisz na naszą stronę i szukasz osoby, która może cię oprowadzić, odebrać z lotniska, przechować bagaż, stworzyć przewodnik oparty na twoich zainteresowaniach, albo wypożyczyć rower. Zakres usług jest nieograniczony, zależy od indywidualnych potrzeb i ustaleń.

Fot. Marta Poczykowska