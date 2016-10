Jesteśmy dziesięć plus

Rodzina w komplecie

Bryłów Razem raźniej

Chociaż rządowy program 500+ wciąż wzbudza wiele kontrowersji, niektórym rodzinom okazał się bardzo pomocny. Z Barbarą i Wiesławem Chwistkami z Bryłowa, rodzicami dziesięciorga dzieci, rozmawia Anna Karpińska

– Czy otrzymaliście pieniądze na wszystkie dzieci?

Barbara Chwistek: – Mam dziesięcioro pociech: najstarszy jest Józef (20), potem Weronika (18), Zuzanna (17), Julia (15), Przemysław (14), Piotr (12), Bartosz (9), Michał (5), Anastazja (4) i Laura (11 miesięcy). Program 500+ obejmie ośmioro naszych dzieci, bo dwoje już jest pełnoletnich.

– Czyli 4 tys. zł miesięcznie. To sporo. Na co przeznaczyliście pierwsze pieniądze z programu 500+?

Barbara Chwistek: – Dobrze, że państwo pomaga wielodzietnym rodzinom. Wcześniej nie mieliśmy takiego wsparcia. To ogromna pomoc dla rodziny, bo dzieci kosztują. Pamiętam z dzieciństwa, że jak mama kupiła nam buty, to strasznie się nimi cieszyliśmy i je szanowaliśmy. Teraz są inne czasy. Nawet buty są gorszej jakości, bo lubią się szybko rozkleić. Dwoje naszych dzieci trenuje judo, wozimy je na zajęcia do Skarbimierza. Co roku jeżdżą też na obóz, ale drogo wychodzi, bo 1600 zł za osobę za dziewięć dni. W te wakacje pojechał tylko Piotrek, bo Bartek i Przemek wybrali kolonie nad morzem. Kiedyś opieka społeczna organizowała wyjazdy, ale teraz jest ich coraz mniej. Dlatego cieszy nas, że dostaliśmy ten zastrzyk finansowy.

Wiesław Chwistek: – Już troszkę wyremontowaliśmy łazienkę, a w planach mamy jeszcze korytarz. Kupiliśmy też auto dla córki, bo niedawno zdała na prawo jazdy. Ma teraz łatwiej, żeby dojechać do szkoły. Na następne wakacje chcemy się wybrać całą gromadką nad morze.

