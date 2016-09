Koniec poligonu, czas na wyniki

- Pierwszy rok przeznaczyliśmy na zgranie drużyny i poznanie trzecioligowych realiów. W tym sezonie chcemy spisać się lepiej i powalczyć o możliwie najwyższe lokaty - mówi prezes TS Volley Jelcz-Laskowice Piotr Piechota

Siatkówka Rozmowa przedsezonowa

TS „Volley” Jelcz-Laskowice zakończył trzecioligowy sezon 2015/16 na piętnastym miejscu. W drużynie wiele się zmieniło, więc przed inauguracją kolejnych rozgrywek są większe nadzieje. Z prezesem „Volleya” Piotrem Piechotą rozmawia Kamil Tysa

– Minionego sezonu w waszym wykonaniu nie można zaliczyć do udanych. Na usprawiedliwienie trzeba zaznaczyć, że był to wasz pierwszy występ w rozgrywkach regionalnych…

– Większość członków drużyny wróciła do uprawiania siatkówki, po trzyletniej przerwie. Dołączyli do nich starsi zawodnicy – grający szkoleniowiec Krystian Bobko, który w nowym sezonie będzie tylko trenerem, także libero Mateusz Szczęśniak. Ten pierwszy sezon potraktowaliśmy więc jako poligon doświadczalny. Wynik nie był zadowalający, ale nie o to nam chodziło.

– Czego brakowało – jakości, zgrania, doświadczenia?

– Najbardziej chyba ogrania. Jak powiedziałem, złożyliśmy zespół z zawodników, którzy przez kilka lat nie mieli stałej styczności z siatkówką. To można było zobaczyć w decydujących fragmentach meczów, gdy brakowało nam trochę boiskowego cwaniactwa.

– Skąd decyzja, by Krystian Bobko przestał grać, a zajął się trenowaniem? W poprzednim sezonie był jednym z najlepszych siatkarzy „Volleya”…

– Podczas letniej przerwy doszło do kilku przetasowań w naszej drużynie. Zdecydowaliśmy, że tę piramidę trzeba ułożyć na nowo. I tak Krystian został pierwszym trenerem, a pomagać mu będzie Krzysztof Pilawa, jako drugi trener. Do sztabu dołączył statystyk Adam Matyński oraz trener przygotowania fizycznego Bartosz Bielenda.

– Wspomniałeś o Pilawie, podstawowym środkowym. Kontuzja kolana sprawiła, że nie będziecie mogli na niego liczyć, przynajmniej w rundzie jesiennej.

CZYTAJ ROZMOWĘ w CAŁOŚCI: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2016-09-29