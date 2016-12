Liczmy kalorie na co dzień, nie w Święta!

Tyle kalorii, ile pochłonie w święta statystyczny Polak, potrzebuje Michael Phelps, najbardziej utytułowany pływak świata, którego treningi to dziennie kilka godzin katorżniczego wysiłku!

Dr Danuta Figurska – Ciura z Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wylicza: przeciętny Polak zje w ciągu świątecznego dnia sześć-, a niektórzy nawet 10 tysięcy kilokalorii w postaci bigosów, mięs, szynek z tłuszczykiem, tortów czekoladowych czy makowych. Zdrowy, dorosły człowiek o wadze ciała 60-70 kilogramów potrzebuje 2 tysięcy Kcal dziennie, kobiety trochę mniej, mężczyźni więcej.

– Ale święta są dwa razy w roku! Liczmy i ograniczajmy kalorie na co dzień, a w święta dajmy spokój! – dr Figurska – Ciura jest zwolenniczką tradycyjnego menu na święta. I na lepsze trawienie zamiast tabletek zaleca dodawanie do potraw dużej ilości ziół: –W polskiej kuchni lubimy majeranek, ale do wieprzowiny dorzućmy też czombru, tymianku, pieprzu i w ogóle – jeśli tylko lubimy – więcej ostrych przypraw. Metabolizm przyspieszą i poprawią też owoce jak grejfrut, warto sięgnąć też po nieco zapomniane warzywa: pasternak, topinambur.

Świąteczny przepis fit od MasterChefa

MasterChef Damian Kordas, student IV roku weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, lubi zioła w kuchni: – Zawsze gdy przygotowuję danie inspirowane kuchnią polską używam szczypiorku, koperku i natki pietruszki – mówi i dodaje: – Zioła to nie tylko dodatek do dań wytrawnych ale także mają cudowne zastosowanie w deserach – np. tymianek dodany do czekoladowego ganachu będzie idealny.

Damian Kordas w przerwie między zajęciami w klinikach na Weterynarii a nagrywaniem kolejnego odcinka programu dla TVN, przygotował dla nas przepis na odchudzony barszcz, do którego nie dodajemy cukru ani nie zagęszczamy mąką – jak twierdzi – jedna porcja ma tylko 150 kcal:

Krem buraczano – malinowy Damiana Kordasa

1 kg buraków,

– 2 łyżki oliwy z oliwek – 20 g,

– 3 ząbki czosnku – 15 g,

– 1 litr bulionu warzywnego,

– 100 g mrożonych malin,

– sól

– pieprz

– łyżeczka suszonego majeranku

– 200 g ricotty (kremowej)

– wędzona sól

1. Buraki obieramy i kroimy w kostkę. Przesmażamy je na oliwie razem z posiekanymi ząbkami czosnku.

2. Zalewamy wszystko bulionem i gotujemy 30 minut.

3. Po tym czasie dodajemy majeranek i mrożone maliny i miksujemy na krem.

4. Doprawiamy solą i pieprzem.

5. Ricottę łączymy z wędzoną solą i kładziemy łyżką na wierzchu kremu.

Smacznego!