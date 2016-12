Choinki piernikowe

Przepis poleca szef kuchni Robert Muzyczka



Składniki

– masło ekstra (może być „Piątnica”) 200 g

– mąka pszenna 4 szklanki

– kakao 3 łyżki

– soda oczyszczona 1 łyżka

– przyprawa do piernika 2 łyżki

– sól szczypta

– cukier puder ½ szklanki

– miód 3/4 szklanki

– jedno jajko

Wykonanie

Do miski przesiać mąkę, dodać kakao, sodę szczyptę soli. Całość dokładnie wymieszać i odstawić. Masło utrzeć z cukrem pudrem na jasną, puszystą masę. Dodać płynny miód, jajko i wszystko zmiksować. Następnie wsypać suche składniki i wyrobić elastyczne ciasto. Uformować kulę, spłaszczyć ją, owinąć folią spożywczą i schłodzić w lodówce przez ok. 3 – 4 godziny. Później odrywać kawałkami piernikową masę, rozwałkowywać na grubość ok. pół centymetra i foremkami wycinać różnej wielkości gwiazdki. Piec na papierze do pieczenia w temperaturze 200 st. C przez ok. 6 do 8 minut (w zależności od wielkości gwiazdek).

Po wystudzeniu układać pierniki jeden na drugim, tworząc kształt choinki. Aby piernikowe gwiazdki się skleiły, warto środek każdej z nich polać odrobiną masy lukrowej. Gotowe pierniki posypać cukrem pudrem.

Smacznego!

***

Czekamy na Twój przepis: msucharska@gazeta.olawa.pl

Kuchnia „Gazety Powiatowej”