Jarmuż z frankfurterkami po wielkopolsku

Danie regionalne z Wielkopolski – mięso w towarzystwie zielonego warzywa



Jarmuż to istna bomba witaminowa! Skrywa w sobie ogromne ilości białka, potasu, błonnika oraz witamin, m.in. C, A i K. Wykorzystajmy więc jego potencjał i pozwólmy zagrać pierwsze skrzypce na naszym talerzu. Łącząc jarmuż z pieczonymi frankfurterkami stworzymy pyszne i sycące danie, które najlepiej komponuje się z ziemniakami lub świeżym pieczywem.

Składniki:

– frankfurterki parzone (mogą być firmy Gzella) – 500 g

– boczek – 200 g

– smalec- 2 łyżki

– jarmuż świeży- 1 kg

– rosół lub bulion wołowy – 350 ml

– sól, pieprz, gałka muszkatołowa do smaku Wykonanie: Boczek pokroić w paski i podsmażyć na łyżce smalcu. Z jarmużu wyciąć twarde łodygi i sparzyć go, wrzucając na osolony wrzątek. Gotować przez kolejne dwie minuty. Następnie wyciągnąć jarmuż, przelać go zimna wodą i grubo pokroić. Dodać do usmażonego boczku, podlać rosołem, doprawić solą, pieprzem, gałką i dusić do miękkości ok. 20 – 30 minut, mieszając od czasu do czasu. Tak przygotowany jarmuż wyłożyć do naczynia żaroodpornego, wysmarowanego łyżką smalcu, a na wierzch wyłożyć frankfurterki i zapiekać w piekarniku przez 15 minut w temperaturze 180 st. C

Podawać z ziemniakami lub pieczywem.

***

Lubisz gotować, piec? Wyślij swój przepis: msucharska@gazeta.olawa.pl

Kuchnia „Gazety Powiatowej”