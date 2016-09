Drożdżowe ciasto, jakich mało

Przepis na ciasto drożdżowe, upieczone przez Janinę Kubik i Krystynę Kowalczyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Godzikowicach, które wygrało (razem z KGW w Chwalibożycach) konkurs na najlepsze ciasto drożdżowe dożynek w gminie Oława

Rozczyn dla przepisu na dużą blachę

4 dkg drożdży rozetrzeć z 2 łyżkami cukru i połączyć 1/2 szklanki ciepłego mleka, dodać szczyptę soli i odstawić do wyrośnięcia na godzinę.

Ciasto

8 żółtek ubić z 1/2 szklanki cukru. Do ubitych żółtek dodać pół kostki stopionego, wystudzonego masła, 1/2 szklanki mleka oraz 70 dkg mąki. Połączyć wszystko i wyrabiać tak długo aż ciasto będzie odchodziło od ręki. Po wyrobieniu ciasto przekładamy na brytfankę do pieczenia i czekamy aż podrośnie (powinno podwoić swoją objętość).

Piana i kruszonka

8 białek ubić z 1 szklanką cukru, dodać 1 szklankę wiórek kokosowych oraz 2 budynie śmietankowe lub waniliowe. Wszystkie składniki wymieszać i wyłożyć na ciasto. W pianę wtopić śliwki.

Do kruszonki: 1 kostka masła, 1 szklanka wiórków kokosowych trochę cukru, i mąki. Wymieszać aż do uzyskania jednolitej, kruchej konsystencji.

Pieczenie

Kruszonką posypać śliwki, włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 50 – 60 minut. Pod koniec pieczenia można zwiększyć temperaturę do 200 stopni na 10 minut, aby kruszonka się zarumieniła.

Kuchnia „Gazety Powiatowej”