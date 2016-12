W ciszy i ciemności narodził się… To oczywiste zdanie, wypowiadane w kontekście świąt Bożego Narodzenia, nabiera swoistego kolorytu w środowisku, w którym pracuję. Od pięciu już lat, po odejściu z oławskiej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, jestem na co dzień zaangażowany w – jak się to ładnie mówi – posługę duszpasterską wśród ludzi niesłyszących (świat ciszy) i ludzi niewidomych (świat ciemności). Gdy w tym roku rozpoczęliśmy przygotowania do świąt przyszło natchnienie, aby nasze niepełnosprawności wpleść w biblijną opowieść o narodzeniu się Dziecięcia Jezus w Betlejem. I tak powstał projekt jasełkowy o wymownym tytule „W ciszy i ciemności narodził się…”, w którym to Maryja jest niesłysząca, a Józef jest niewidomy.

Święty Jan – najmłodszy z Apostołów – opisując Boże Narodzenie w Ewangelii bardzo poetycko stwierdza, że „Słowo stało się Ciałem”. Dobrze znamy ten fragment, który Karpiński uczynił refrenem w kolędzie „Bóg się rodzi”. Gdy jednak odczytamy go w kontekście świata ciszy, możemy zrozumieć istotę Bożego Narodzenia. O co chodzi? Słowo, które ma swoją ogromną wartość, pozostaje jednak niedostępne dla ludzi, którzy nie słyszą. Oni muszą zobaczyć! Dlatego Słowo stało się Ciałem! Aby je można było zobaczyć i dotknąć. Tak bardzo Bóg chciał dotrzeć do KAŻDEGO człowieka!

Oto istota świąt Bożego Narodzenia. Istota, którą tak łatwo zgubić w zwariowanej okołoświątecznej krzątaninie. Wśród migających choinek i walki o prawa karpia, wśród malowanych pierników i tradycyjnych uszek z czerwonym barszczem można być duchowo ślepym i głuchym. Można nie zobaczyć i nie usłyszeć tego, co najważniejsze. Stąd moje życzenia na tegoroczne święta dla wszystkich Czytelników i szanownej Redakcji dotyczą wzroku i słuchu. Życzę, aby każdy z Was umiał usłyszeć i zobaczyć Tego, który „w ciszy i ciemności narodził się…”

I już dziś zapraszam na jasełka przygotowane przez Fundację FONIS przy współpracy z Duszpasterstwem Niesłyszących i Niewidomych Archidiecezji Wrocławskiej, które będzie można zobaczyć podczas koncertu charytatywnego na rzecz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska we wtorek 10 stycznia 2017 roku o godz. 17.30 w oławskim Centrum Sztuki.

Ks. Tomasz Filinowicz