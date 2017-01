Co, gdzie, kiedy? Wszystko o WOŚP w powiecie

Celują w kolejny rekord

Oława/Jelcz-Laskowice

Setki wolontariuszy w całym powiecie, w tym młodzież ze szkół i harcerze. 15 stycznia odbędzie się 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze będą przeznaczone dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom

WOŚP już od 25 lat pomaga szpitalom w całej Polsce. Korzysta też na tym oławski szpital. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego trafiły m.in. rotor i przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne, aparat do mierzenia ciśnienia, podnośnik elektryczny i fotel kąpielowy. Oddział neonatologiczny otrzymał miernik bilirubiny, lampę do fototerapii, inkubator zamknięty i stanowisko do resuscytacji noworodków. WOŚP kupił też nasofiberoskop do oddziału laryngologicznego. Nie zapomniano o noworodkach i wcześniakach. Urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych, inkubator zamknięty do opieki podstawowej, wkładki uszne, końcówki do sondy zewnętrznej, pompa strzykawkowa, resuscytator noworodkowy, urządzenie do screeningowego badania słuchu i terminal do przesyłania danych służą najmłodszym pacjentom szpitala. Wśród orkiestrowych sprzętów jest również zestaw nCPAP, stanowisko do resuscytacji i pulsoksymetr.

Co w Jelczu-Laskowicach?

Organizatorami tegorocznego finału są Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Miejsko-Gminne Centrum Kultury oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpocznie się już w sobotę 14 stycznia, w hali CSiR. O 8.00 odbędzie się trzeci turniej „Z Czarnych do kadry”, organizowany przez miejscowy klub piłkarski, we współpracy z CSiR. Od 8.30 do 11.30 zagrają żaki z roczników 2008 i 2009. O 11.30 rozpocznie się mecz pokazowy skrzatów, czyli najmłodszych piłkarzy, trenujących w Czarnych. O 12.00 do rywalizacji staną orliki z roczników 2006 i 2007. Drużyny, które zapowiedziały swój udział, to Czarni J-L, UKS „Dwójka” J-L, Polonia Miłoszyce, PKS Łany i UKS Kiełczów. Każda ekipa otrzyma puchar, a zawodnicy medale.

O 17.00 zmiana dyscypliny na siatkówkę. Pod patronatem czerwonych serduszek mecz rozegrają TS Volley Jelcz-Laskowice i SKFiS Kudowa Zdrój. Wieczorem o 20.00 – hit trzynastej kolejki pierwszej ligi futsalu. KS Orzeł Jelcz-Laskowice podejmie Lex Kancelarię Słominki.

15 stycznia będzie dniem pełnych atrakcji kulturalnych. Wszystkie – tak jak w sobotę – będą się odbywały w hali CSiR. Najmłodszymi wykonawcami będą przedszkolaki z „Entliczka” i „Magdalenki”. Ich wytęp przeniesie widzów w świat dziecięcych wierszy, tańców i piosenek. Na scenie pojawią się też chór „Viva la musica” pod kierownictwem Małgorzaty Rzempołuch, zespół ludowy „Ratowiczanki”, zespół ludowy „Świtezianie”, Karolina Kamińska i zespół M-GCK z Miłoszyc. Warty uwagi z pewnością jest również występ Wioletty Malinowskiej, która przygotowała recital „Myśli białe jak śnieg”.

Wieczorem muzyki będzie jeszcze więcej. O 18.00 wystąpi zespół rockowy „Marcus”. O 19.00 – Big Band Jelcz-Laskowice. Lider zespołu Adrian Grodzicki zaprosił do współpracy Mateusza Krautwursta – wokalistę znanego z takich programów jak: „The Voice of Poland” i „Fabryka gwiazd”. O 20:15 na scenę wyjdą Bas Tajpan & Bob One – wykonawcy muzyki z pogranicza reggae, hip-hopu i raggamuffin.

W Jelczu-Laskowicach wystąpi Bas Tajpan

Zespół Marcus to potężna dawka prawdziwego rocka!

Wraz z Big Bandem wystąpi Mateusz Krautwurst

W programie znajdzie się oczywiście miejsce na licytacje – w tym roku wśród fantów są wyjątkowe przedmioty, m.in. prace lokalnych rzemieślników. Mowa o okolicznościowej rzeźbie z pracowni kowalstwa artystycznego „Viking Art” Marcina Gnojskiego w Jelczu-Laskowicach, portrecie Jurka Owsiaka spod pędzla Jolanty Kotwiny-Kozłowskiej, artefaktach ceramicznych z pracowni „Tutubi” w Chwałowicach i szklanych – z pracowni „Sucheccy Art” z Ratowic. Oprócz tego będzie można wylicytować gitarę zespołu RH+ z autografami członków zespołu. Urząd Miasta i Gminy przekazał też materiały promocyjne Jelcza-Laskowic. Wyjątkowość tegorocznych gadżetów polega na tym, że zostały one podpisane przez Jurka Owsiaka, podczas wizyty jelczańskiego sztabu w Fundacji WOŚP w Warszawie. Licytacje zaplanowano na godz. 17.00 i 19:00.

– Najważniejszy jest cel i każda złotówka wrzucona do puszki – mówi szefowa sztabu Martyna Jurczyńska. – Wolontariusze będą cały dzień się starali, by zebrać jak najwięcej! Do pobicia rekordu musimy zebrać 32 tysiące. Z całych sił wierzę, że wszyscy damy radę! W tym roku dołączył do nas również PUB 22, który w sobotę będzie grał na rzecz WOŚP. Staraliśmy się również, żeby imprezy towarzyszące każdemu przypadły do gustu. Wierzę, że ten finał będzie wyjątkowy! 25 lat orkiestry minęło, dla mnie to dziesięć lat kwestowania!

Dodatkowe atrakcje czekają dzieci, które w godzinach 14:00-17:00 będą mogły skorzystać ze strefy zabaw Happy Hours, a od 17.00 do 18.00 z animacji, przygotowanych przez ekipę „Trele Morele”. Pyszne, domowe wypieki przygotowują sołectwa gminy Jelcz-Laskowice i działające w nich koła gospodyń wiejskich. Odbędą się także pokazy ratownictwa medycznego i rozbłyśnie „światełko do nieba”! Szczegóły na plakacie – s.12.

Co w Oławie?

Oławski sztab w tym roku organizuje finał we współpracy z miastem. Impreza odbędzie się 15 stycznia w Rynku. Start o godz. 13.00. Na scenie oraz wokół niej przygotowano wiele atrakcji. Jedną z nich jest snowtubing. To zjeżdżanie po śnieżnym, wytyczonym torze na specjalnych gumowych ślizgach, zwanych potocznie oponami lub dętkami. Wspaniała zabawa dla całej rodziny bez ograniczeń wiekowych. Od godziny 13.00 do 15.40 będzie można także wejść na wieżę ratuszową. Bezpłatne karty wstępu – do pobrania przy stoisku loterii fantowej.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Püdelsi, który powstał w 1985 roku z inicjatywy Andrzeja „Pudla” Bieniasza i Franza Dreadhuntera. Pierwszy skład tworzyli: Andrzej „Pudel” Bieniasz, Franz Dreadhunter, Andrzej Potoczek, Maciej Kowalik, Maciej Biedrzycki, Paweł Mąciwoda i David Rocks. Kilka miesięcy później do zespołu dołączył Maciej Maleńczuk. Püdelsi zostali laureatami Festiwalu w Jarocinie w 1986, czego rezultatem była możliwość nagrania własnego albumu. W 1988 ukazał się debiutancki album zespołu pt. „Bela Pupa”, firmowany jako „Kora, Püdelsi” – wydany przez Polskie Nagrania. Wokalistami na płycie byli Kora i Maleńczuk. W 1999 Püdelsi nagrali Psychopop. Płyta była pierwszym komercyjnym sukcesem zespołu, który w międzyczasie ponownie się rozpadł. Bieniasz postanowił jednak kontynuować działalność, wraz z Deadhunterem przygotowali materiał na nową płytę. Do zespołu dołączył wówczas na krótko Maciej Miecznikowski, jednak wkrótce ponownie powrócił Maleńczuk, który pomógł ostatecznie przygotować i nagrać nowy album. W 2013 ukazał się album Rege Kocia Muzyka – Best Of Püdelsi, na którym obok Forysia śpiewają wszyscy byli wokaliści zespołu: Kora, Maleńczuk, Goldberg, Miecznikowski oraz gościnnie Dario Litwińczuk, Dziun i sam Bieniasz.

Fot. facebook.com/Pudelsi

Gotowi na koncert Pudelsów?

Jak co roku między występami na scenie będą się odbywały licytacje.Wśród fantów są m.in. tablet „Alcatel”, koszulka Mai Włoszczowskiej z autografem, widokówkę Artura Partyki z podpisem, karnet do Centrum Sztuki, bony na mezoterapię igłową, bony na kurs językowy do Szkoły Języków Obcych „El Dorado”, plakat filmu „Wołyń” z autografami twórców, i wiele innych.

Kamil Tysa