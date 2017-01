Uwaga na „cichego zabójcę” – czad zabija!

Z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, corocznie w Polsce traci życie kilkadziesiąt osób, a kilka tysięcy ulega zatruciu. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń oraz instalacji grzewczych

Objawy zatrucia tlenkiem węgla, to zmęczenie, nudności, problemy z oddychaniem, bóle i zawroty głowy, kaszel, sine usta i bladość. Jeżeli wystąpią te objawy, nie wolno ich lekceważyć. W początkowej fazie są bardzo podobne do grypy, jednak tylko szybka reakcja może uratować życie. Należy więc:

1) wyłączyć wszystkie urządzenia, które mogą być źródłem powstawania tlenku węgla, otworzyć okna i drzwi;

2) szybko opuścić mieszkanie, wyjść na świeże powietrze i zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zawiadomić straż pożarną – 998.

Uwaga! Nie wolno wracać do mieszkania przed przyjazdem strażaków! Wszyscy poszkodowani powinni otrzymać jak najszybciej pomoc medyczną. Pamiętajmy, aby jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego sprawdzić instalację. Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych. Należy często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić niewielkie rozszczelnienie okien. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania czujki jest niewspółmiernie niski względem korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń, a przede wszystkim uratowanie najwyższej wartości, jaką jest życie.

(WOKL)