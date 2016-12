Sponsor ligi i zmiany w przepisach

Piłka nożna IV liga

Firma Saltex Europa została sponsorem tytularnym najwyższych rangą rozgrywek regionalnych. Prezes DZPN Andrzej Padewski zapowiedział również zmiany regulaminowe, dotyczące młodzieżowców oraz zasad sędziowania meczów z udziałem najmłodszych piłkarzy



Umowę przedsiębiorstwa Saltex z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej uroczyście podpisano 16 grudnia, na konferencji prasowej, w centrali DZPN, przy ul. Oporowskiej we Wrocławiu. Ta międzynarodowa firma, mająca swoją główną siedzibę w stolicy Dolnego Śląska, zajmuje się budową obiektów sportowych – stadionów piłkarskich i lekkoatletycznych, basenów, kortów tenisowych i lodowisk. – Umowa ze sponsorem tytularnym czwartej ligi skutkuje korzyściami finansowymi dla klubów, których drużyny w niej grają – mówił podczas konferencji prezes DZPN Andrzej Padewski. – Gratyfikację otrzymają mistrzowie dwóch grup czwartej ligi. Dodatkowa nagroda jest przewidziana dla zwycięzcy baraży, który awansuje do trzeciej ligi. Mogę zdradzić, że będą to kwoty liczone w tysiącach złotych.

Umowa ma obowiązywać do czerwca 2017. – Po tych sześciu, siedmiu miesiącach zastanowimy się, co można zrobić lepiej, co było dobre i spróbujemy wypracować odpowiedni model współpracy na następne lata – zapowiedział prezes Saltex Europa Grzegorz Zych. – Patrzymy w przyszłość optymistycznie – podkreślił. W związku z pozyskaniem sponsora, zmieni się nazwa rozgrywek. Teraz będzie brzmiała: „Saltex IV liga”.

Prezes Padewski zdradził też zmiany, które pojawią się w regulaminie rozgrywek.

(AO)