Za ofiary polsko-polskiej wojny

Działacze oławskiej i jelczańskiej „Solidarności” zapraszają mieszkańców powiatu na uroczystą mszę świętą, poświęconą pamięci ofiar stanu wojennego



Nabożeństwo będzie odprawione w sanktuarium NMP Matki Pocieszenia, we wtorek 13 grudnia, dokładnie w trzydziestą piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, przez wojskowy reżim, któremu przewodził I sekretarz KC PZPR generał Wojciech Jaruzelski. Początek mszy – godz. 18.00.

– Mimo upływu tylu lat, rany i cierpienia po stanie wojennym są wciąż niezagojone i niezabliźnione – mówi Janusz Głodała, szef oławskiego biura Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. – To było ogromne zło, spowodowane tym, iż komunistyczna władza, przywieziona do naszego kraju w 1944 roku na sowieckich bagnetach, nie potrafiła rozmawiać z ludźmi. By zgasić społeczne wrzenie, wprowadziła siłowe rozwiązanie. W naszych małych ojczyznach, tu w Oławie, w Domaniowie i w Jelczu-Laskowicach, pamięć o tym jest wciąż żywa. Dlatego zawsze w grudniu, nie tylko w czasie okrągłych rocznic, ale co roku, staramy się uczcić te tragiczne wydarzenia. Czcimy je mszą, bo to dzięki Kościołowi i papieżowi Janowi Pawłowi II, a także ludziom „Solidarności”, którzy po 13 grudnia nierzadko oddawali swoje życie za wolność, pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia udało się przezwyciężyć komunę i obalić żelazną kurtynę. Chcemy upamiętnić bohaterów tamtych lat i złożyć im hołd, dlatego tuż po zakończeniu rocznicowej mszy, która rozpocznie się o godzinie 18.00, złożymy kwiaty i zapalimy znicze pod Pomnikiem Męczenników, na placu Maksymiliana Kolbego, tuż przy sanktuarium NMP Matki Pocieszenia. Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu oławskiego do udziału w tych uroczystościach!

