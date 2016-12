Sprawdź światła w aucie za darmo

Powiat Dla bezpieczeństwa

17 grudnia w godzinach 8.00 – 14.00 dziewięć stacji diagnostycznych będzie bezpłatnie kontrolowało wysokość i natężenie światła w samochodach. Zwrócą na to uwagę także policjanci z drogówki podczas wzmożonych kontroli



Lokalne stacje kontroli pojazdów włączyły się do akcji Komendy Głównej Policji „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”, organizowanej wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego, Polską Izbą Kontroli Pojazdów i operatorem komunikatora Yanosiek.

Za pozostałe czynności związane z regulacją oświetlenia, ewentualną wymianą żarówek, trzeba będzie zapłacić.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas prowadzonych kontroli drogowych będą zwracali szczególną uwagę na oświetlenie pojazdów.

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia. Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku, dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlenie drogi, i co szczególnie istotne – wszelkich nieoświetlonych przeszkód. Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany poza ich ogólnym stanem technicznym takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować, między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego, np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.

Wykaz stacji kontroli pojazdów, które wezmą udział w kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.

W Jelczu-Laskowicach: Stacja Kontroli Pojazdów POSiCZ Polmozbyt Jelcz S.A. ul. Wrocławska 10, SKP TACH POL Laboratorium Pomiarowe, ul. Techników 33 oraz SKP AUTO MATUNIN, ul. Wrocławska 23.

W Oławie: PKS w Oławie S. A., ul. Opolska 50, SKP Auto-Valdi H.W. Kuriata, ul. Kilińskiego 5, SKP Auto-Kuriata J.W.T. Kuriata, Tomasz Kuriata, Jan Kuriata, ul. Kilińskiego 5, Auto- Centrum Elżbieta Jeżewska, ul. Lipowa 1 E.

A także w Stanowicach – SKP Auto-Complex, ul. Klonowa 4 i w Godzikowicach, nr 111 E: SKP Auto-Kuriata Jan Kuriata.

(MON)