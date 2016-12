Bociek ma się dobrze

O tym boćku, który przebywa w rejonie Godzikowic, Jaczkowice i Osieka, już pisaliśmy. Nie odleciał do ciepłych krajów, ale na razie spokojnie żeruje – dopóki jest ciepło, da sobie radę.

Po pierwszych sygnałach od mieszkańców, strażnicy gminni próbowali go złapać i przekazać fachowcom, aby nie stała mu się krzywda, gdy przyjedzie zima. Na razie bociek jednak skutecznie odmawia współpracy, więc wciąż można go zobaczyć na polach pod Oławą, a ludzie niemal codziennie dzwonią w tej sprawie do straży. – To dobrze, że dzwonią, że reagują, ale wiemy już o nim od paru tygodni – mówi strażnik Stanisław Beśka. – Jesteśmy w stałym kontakcie z weterynarzem, monitorujemy sytuację i gdy przyjdzie odpowiedni czas, odłowimy boćka. Krzywda mu się nie stanie.

(ck)