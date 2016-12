Wyjazd z kłopotami, powrót jeszcze gorszy

Takiej wycieczki jeszcze nie było. Od początku wszystko szło źle, ale w to, co wydarzyło się później, trudno uwierzyć



To była czarna seria. Pierwszy autobus miał uszkodzoną oponę, drugi – zużyte opony i brak badań technicznych. Z trzecim było wszystko dobrze, ale gorzej z kierowcą – chciał jechać w stanie po użyciu alkoholu. To, co najgorsze miało jeszcze nadejść. Nastolatka nie wróciła z wycieczki, bo nikt z pięciu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, nie zauważył jej nieobecności.

26 listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało wyjazd dla rodzin zastępczych i rodzin, prowadzących rodzinne domy dziecka do Wrocławskiego Parku Wodnego. W zdecydowanej większości dzieci były ze swoimi opiekunami prawnymi, oprócz dwójki, którą miała się opiekować koordynatorka rodziny z zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.

Tak się opiekowała dwójką dzieci, że jedno z nich pozostawiono we Wrocławiu. Jak mogło do tego dojść?

– To trudne do wytłumaczenia, ubolewam nad tym, co się stało – mówi Małgorzata Trybułowska, dyrektor PCPR.

Czytaj więcej: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2016-12-08

(MON)