Jeszcze niedawno oławianie mogli wracać z Wrocławia o godz. 00:30. To połączenie zostało jednak zlikwidowane

Nocny autobus do Jelcza-Laskowic?

Polbus PKS planuje otwarcie nocnego połączenia z Wrocławia do Jelcza-Laskowic

Taki autobus miałby kursować w weekendy, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.

– W związku z zainteresowaniem pasażerów komunikacją nocną chcemy zaproponować państwu dodatkowe weekendowe połączenie na trasie Wrocław – Jelcz-Laskowice, dzięki któremu mieszkańcy gminy będą mogli uczestniczyć w różnych wydarzeniach, czy po prostu spędzić czas ze znajomymi we Wrocławiu – czytamy w oficjalnym komunikacie firmy. – Proponujemy kurs z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. Jednocześnie pozostajemy otwarci na wszelkie uwagi, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przekazania swoich sugestii w krótkiej ankiecie na naszej stronie internetowej. Dzięki zebranym w ten sposób podpowiedziom, będziemy mogli dopasować ofertę do państwa potrzeb.

Ankieta jest dostępna pod adresem: http://polbus.pl/ankieta-jelcz-laskowic