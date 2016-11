W ubiegłym roku to wydarzenie przyciągnęło tłumy do podziemi ratusza. Pasjonaci ze stowarzyszenia „Chorągiew Piastów Śląskich”, byli zaskoczeni frekwencją. Andrzejkowa impreza w tajemniczym klimacie to ich pomysł i w tym roku chcą go powtórzyć. Niezwykłą przygodę będzie można przeżyć 27 listopada. Zapraszamy szczególnie najmłodszych mieszkańców, wiemy, że warto tam być!

Tak było rok temu: