Tropical Island – wodny raj pod Berlinem

Któż z nas nie marzy czasami o wypoczynku w egzotycznym miejscu, na pięknej plaży z białym piaskiem i dostępem do ciepłego morza? Jeżeli akurat nie planujesz egzotycznych wakacji, podczas których mógłbyś spełnić to marzenie, możesz pozwolić sobie na chwilę wytchnienia w Tropical Islands, parku rozrywki położonym 60 km od Berlina i 90 km od polskiej granicy.

Park rozrywki Tropical Island

Tropical Island jest zlokalizowany w największym na świecie hangarze, w którym wcześniej produkowane były sterowce. Ten wodny park rozrywki ma powierzchnię 66 tys. m kw, 360 metrów długości i wysokość 107 metrów. Pod ogromna kopułą zwiedzający mogą znaleźć m.in. złote plaże wraz z uroczymi domkami nawiązującymi do stylu architektury znanego z Bali oraz Tajlandii, baseny, wodne zjeżdżalnie, nie brakuje także egzotycznych zwierząt. Jednym z ulubionych miejsc zwiedzających jest i największy na świecie zadaszony las tropikalny, w którym można podziwiać egzotyczne rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku. W parku Tropical Island przez całą dobę temperatura powietrza wynosi 26 stopni, a woda w Morzu Południowym, czyli największym basenie, wynosi aż 27 stopni, dzięki czemu można poczuć się w nim jak na prawdziwych wakacjach w ciepłych krajach. Efekt potęguje fakt, że ponad 200 metrowa plaża została pokryta drobnym piaskiem przywiezionym specjalnie z południa Włoch.

Atrakcje dla całej rodziny

Wycieczka do Tropical Island to świetna zabawa dla całej rodziny. W parku znajduje się największa w Niemczech zjeżdżalnia wodna o długości 27 metrów, a także basen Laguna Bali, w którym woda ma temperaturę aż 32 stopni. W pobliżu Laguna Bali znajduje się także zjawiskowy wodospad i grota, które po zmroku są podświetlane kolorowymi światłami, tworząc niepowtarzalny klimat.

Warto wspomnieć, że budynek w którym mieści się obecnie Tropical Island, pochodzi z pierwszej połowy XX wieku, kiedy to mieściło się w nim lotnisko wojskowe należące do niemieckiej szkoły lotniczej Brand-Guben. W 2003 roku budynek został zakupiony za niemałą sumę 17,5 miliona euro przez malezyjską korporację Tanjong PLC/Colin Au, właśnie w celu utworzenia parku rozrywki, który miał swoje otwarcie w 2014 roku.

Tropical Island: informacje praktyczne

Park rozrywki Tropical Island znajduje się przy autostradzie A13, z której należy zjechać zjazdem na Staakow, a następnie kierować się oznaczeniami wzdłuż drogi. Do Tropical Island rozrywki można także dostać się pociągiem pospiesznym RE 2, odjeżdżającym co godzinę z Berlina lub Cottbus do stacji Brand, z której do parku rozrywki kursują bezpłatne autobusy. Inną opcją jest skorzystanie z pociągu osobowego odjeżdżającego ze stacji Berlin Ostbahnhof przez Karlshorst i Königs Wusterhausen. Podczas planowania wyjazdu do tego tropikalnego raju warto także sprawdzić tanie hotele przy parkach rozrywki, w których można niedrogo i w komfortowych warunkach spędzić noc po całym dniu zabawy. Nocleg w hotelu to doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu nie zwiedzający nie musza martwić się o godzinę odjazdu ostatniego pociągu, a podróżni dysponujący własnym autem będą mogli odpocząć przed udaniem się w drogę powrotną.

