Zarybienia oławskich i jelczańskich akwenów

Wędkarstwo Karp w wodzie

W drugiej połowie października i na początku listopada zarybiano akweny, którymi opiekują się koła Polskiego Związku Wędkarskiego

Z pieniędzy, uzyskanych ze składek w kołach, okręg wrocławski PZW przeznaczył ponad 45 tys. złotych na tegoroczne zarybienia w powiecie oławskim.

Koło Miejskie PZW nr 16 obsłużyło zbiorniki „Pod dębami”, gdzie wpuszczono 26 października 200 kg karpia, „Łąki” – 300 kg karpia i 11 listopada zbiornik „Piaski” – 400 kg karpia, 50 kg amura i 50 kg szczupaka.

3 listopada do zbiornika „Dziesiąty Most” trafiło 400 kg lina, do zbiornika w Starym Górniku 100 kg lina oraz do „Żółtej Wody” – również 100 kg lina, o co zadbali członkowie Koła PZW nr 19.

Koło PZW nr 6 w Jelczu-Laskowicach zajęło się rozlewiskiem „Matunin”, wpuszczając do wody 800 kg karpi.

Do rozlewiska „Leśna Woda” trafiło 350 kg karpia, a do Smortawy 15.000 szt. narybku jazia.

Karpie, które wpuszczono do zbiorników w naszym powiecie, były przeważnie niewymiarowe, w granicach 25-40 cm. Od zeszłego roku zmienił się wymiar ochronny tej ryby i wynosi do 50 cm. Wprowadzono również górną granicę – 80 cm, powyżej której nie można zabierać ryby. Straż Rybacka patroluje zarybione zbiorniki. Prowadzone są kontrole z udziałem funkcjonariuszy policji i Straży Miejskiej.

*

Zarząd Koła PZW nr 90 „Rzemieślnik” zaprasza swoich członków na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 11 grudnia, w siedzibie koła przy ul 3 Maja 1 (dawna siedziba OCKF). Początek obrad o godzinie 10.00.

***

Wszyscy wędkarze mogą współtworzyć tę rubrykę, kontaktując się telefonicznie: 600-378-240.

Dyżury składkowe w oławskich kołach PZW:

* Skarbnik Koła Miejskiego PZW nr 16 w Oławie przyjmuje wpłaty we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 16.00 – 18.00, w sklepie wędkarskim koło dworca PKS. W tym samym miejscu takie sprawy członków Koła PZW nr 19 załatwia Agata Kieda.

* Skarbnik Koła PZW nr 90 „Rzemieślnik” dyżuruje w jego siedzibie, przy ul. 3 Maja 1a (dawne biuro OCKF), w środy od godz. 16.00 do 18.00. W pozostałe dni – przy ul. ks. Kutrowskiego, w zakładzie rzemieślniczym Wiesława Mądrzyka (do godz. 15.30).

* Skarbnik Koła PZW nr 110 „Amur” przyjmuje wpłaty przy ul. Krasińskiego 21 (Nowy Górnik), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 669-504-840.

(Graro)