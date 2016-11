Nie unikaj komornika

www.lepiejtowiedziec.pl/

Oława Akcja

22 listopada – VI Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Dyżury komorników będą się odbywały także w Oławie

To inicjatywa Krajowej Rady Komorniczej, do udziału w akcji włączyli się także rzecznicy praw konsumentów. – Inicjatywa ta, wzorem lat ubiegłych, ma na celu szerzenie wiedzy z zakresu egzekucji sądowej poprzez udzielanie osobom zainteresowanym informacji oraz porad związanych z zasadami prowadzenia postępowania egzekucyjnego – informują organizatorzy. – Tego dnia w kancelariach komorniczych w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatne porady prawne z zakresu postępowania egzekucyjnego. Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać praktyczną wiedzę na temat roli komorników w obrocie gospodarczym, a także konsekwencji, jakie za sobą niesie egzekucja komornicza. Dłużnicy i wierzyciele będą mogli dowiedzieć się, jakie mają prawa oraz uzyskać informacje na temat zasad postępowania w sytuacji, kiedy do drzwi zapuka komornik.

Dyżury w Oławie: Andrzej Paluszek, ul. Brzeska 31/5, godz. 10.00 – 16.00, Kazimierz Bobowski, ul. Brzeska 31/8, godz. 9.00 – 14.00 oraz Marek Bobowski, ul. Brzeska 26/14, 11.00 – 15.00.

22 listopada będzie można dzwonić również na bezpłatną infolinię (22) 299 87 77

(MON)