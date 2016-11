To dla ojczyzny

Domaniów

Mieszkańcy gminy Domaniów uczcili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

To narodowe święto łączy pokolenia. W uroczystej mszy świętej wzięli udział mieszkańcy w każdym wieku. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny miało jak zawsze wyjątkową oprawę – odprawiono je w asyście pocztów sztandarowych, a do mszy posługiwali umundurowani strażacy z OSP Domaniów. Najmłodsi uczniowie domaniowskiej podstawówki przygotowali niespodziankę – śpiewali patriotyczne piosenek z flagami w dłoniach. Za to zostały obdarowane przez proboszcza Marka Górdziałka i wójta Wojciecha Głogulskiego rogalikami. Po mszy orkiestra dęta poprowadziła orszak pod pomnik Orlicy, gdzie złożono kwiaty. Następnie wszyscy udali się do Domu Strażaka. Tam dyrektor Gminnego Centrum Kultury Magdalena Wiżgała powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności kombatantów, którzy walczyli o to abyśmy tej wolności nie stracili.

– Wolność, którą odzyskaliśmy 98 lat temu nie była nam dana, była wywalczona – mówił Wojciech Głogulski. – Wiele osób oddało za nią życie, przelewało krew i było szykanowanych. W 1918 roku nie dostaliśmy wolności na zawsze. Później nie raz musieliśmy walczyć o jej utrzymanie i ponowne odzyskanie, również po II wojnie światowej. Wszystko po to, abyśmy dzisiaj mogli świętować w spokoju i radości. Cieszyć się tą wolnością, czuć się Polakami i głośno o tym mówić. Napawa mnie optymizmem widok tak wielu osób, które przyszły na dzisiejszą uroczystość. To świadczy o tym, że bliska jest nam wszystkim dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna” i że duch patriotyzmu w nas naprawdę jest i że nasza społeczność potrafi uczcić godnie tą ważną rocznicę. Dbajmy o naszą Polskę, rozwijajmy ją i cieszmy się z wolności.

Chór Jubilat dyrygowany przez Artura Normana wzruszył zebranych wykonaniem patriotycznych pieśni, które przypomniały, że walka o niepodległość to nie tylko bohaterskie czyny, ale też rozłąka z bliskimi, śmierć i poświęcenie. Krótki występ dała również Orkiestra Dęta OSP Domaniów, która zagrała wiązanki popularnych pieśni z lat 1917-1939. Po nich lekcję historii przedstawili uczniowie klasy III gimnazjum z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie. Zainscenizowali najważniejsze wydarzenia, jakie wiązały się z utratą państwowości i jej odzyskaniem.

Po zakończeniu programu artystycznego uczestnicy uroczystości spędzili wspólnie czas przy gorących napojach i słodkim poczęstunku.

Tekst i fot. Natalia Żygadło