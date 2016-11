Jak kochać w czasach okrutnych

Oława Kultura

Biblioteka „Koronka” zaprasza na spotkanie z Barbarą Rybałtowską – 15 listopada w Ratuszu (czytelnia na drugim piętrze). Początek o godz. 18.00

To pisarka, piosenkarka, autorka tekstów piosenek, aktorka i malarka. Jako dziecko została wywieziona z matką na Syberię. Wspomnienia z tego okresu były inspiracją do powstania cyklu „Saga”. To napisana ujmującym, ciepłym językiem rodzinna opowieść o losach matki i córki podczas burzliwych dziejów Polski XX wieku. Uwikłane w wojnę kobiety wbrew okrucieństwom losu, tworzą kochającą rodzinę. Pomimo tragicznych zdarzeń, które są ich udziałem, patrzą na świat z radością życia, życzliwością i humorem.

Inne powieści Barbary Rybałtowskiej to „Kuszenie losu”, „Romanse w Paryżu”, „Magia przeznaczenia”, „Przypadek sprawił”. Pisarka jest też autorką kilku biografii, m.in. Barbary Brylskiej, Barbary Wrzesińskiej i Igi Cembrzyńskiej.

Spośród piosenek napisanych przez Rybałtowską najbardziej znaną jest „Nie warto było” z repertuaru Reginy Pisarek. Spod pióra Rybałtowskiej wyszły również sztuki teatralne: „Próba u Poli Negri” (monodram z piosenkami Poli Negri) oraz „Fantazyja Rybałtowska” (nawiązująca do staropolskiej tradycji Rybałtów).

W latach 70. opublikowała wiele wywiadów z gwiazdami. Prowadziła na żywo program „Mikrofon i Pióro”, w którym przeprowadzała wywiady z popularnymi aktorami i piosenkarzami polskiej sceny.

(kt)