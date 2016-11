ZŁE MAMUŚKI i WHIPLASH. Kino za 10 złotych

KINO SENIORA: / 22 listopada o godz. 15:00 Kino Odra ul. Młyńska 3

Młoda i piękna matka cudownego synka, żona wspaniałego męża, po prostu perfekcyjna pani domu. To oficjalny wizerunek Amy Mitchell. W rzeczywistości przepracowana i wykończona monotonią matczynych obowiązków Amy ma już dość bycia chodzącym ideałem. Pod wpływem wyzwolonych przyjaciółek, wkurzona przez leniwego męża egoistę porzuca gary i pieluchy, a kuchenny fartuch zamienia na seksowną kieckę. I rusza w miasto, by znów poczuć, że żyje! Zakręcone na lokówkę obłudne kury domowe ze szkolnej rady rodziców gotują się z oburzenia, ale Amy nic już nie powstrzyma. Z dziką rozkoszą sieje ferment i zgorszenie, odkrywając przy tym, że szczęśliwa mama to lepsza mama.

bilety 10 zł!

http://www.kultura.olawa.pl/filmy/zle-mamuski/

Czas trwania: 101 min

Produkcja: USA [2016]

Gatunek: komedia

Reżyseria: Jon Lucas, Scott Moore

Obsada: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell

WHIPLASH – 24 listopada o godz. 18:00

KINO ODRA ul. Młyńska 3

Trzymający w napięciu, wstrząsający dramat (choć ogląda się go jak thriller) psychologiczny. Młody perkusista Andrew Neyman (Miles Teller), uczeń jednej z najlepszych szkół muzycznych w kraju, trafia do klasy wybitnego nauczyciela Terence’a Fletchera (J.K. Simmons). Prowadzony przez niego zespół składa się z wybitnych młodych muzyków. Uczniowie Fletchera uchodzą za najlepszych absolwentów i właściwie od razu znajdują pracę w prestiżowych orkiestrach. Ale cena, jaką płacą za udział w zajęciach, często przewyższa ich psychiczne możliwości. Metoda Fletchera polega bowiem na psychicznym i fizycznym znęcaniu się nad nimi – wszystko w imię perfekcji, sztuki, doskonałości dźwięku. Fletcher i Neyman są do pewnego stopnia tacy sami – osiągają cel za wszelką cenę. Na ekranie oglądamy zderzenie dwóch psychopatycznych osobowości, ich walkę o dominację, krew, pot, łzy, klęski i sukcesy.

Czas trwania: 107 min

Produkcja: USA [2014]

Gatunek: dramat, muzyczny

Reżyseria: Damien Chazelle

Obsada: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist