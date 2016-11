Pani Maria wygrała samochód w loterii Banku Spółdzielczego

Maria Bernal oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Stefan Synowiec i Prezes Zarządu BS Bartosz Sobiesiak.

Samochód Opel Astra wart 50 tys. zł będący nagrodą główną loterii Banku Spółdzielczego w Oławie trafił do Pani Marii Bernal

Odbierając nagrodę Pani Maria nie kryła radości: – Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, najpierw wielkie niedowierzanie a później wielka radość. Z Bankiem Spółdzielczym w Oławie współpracuję od wielu lat a kluczowe znaczenie ma korzystna oferta. Oprócz atrakcyjnych produktów mogłam wziąć udział w loterii … no i udało się. – powiedziała szczęśliwa Maria Bernal odbierając wylosowany samochód.

Wręczenie nagrody odbyło się w siedzibie Banku w Oławie, a kluczyki do Opla przekazali zwyciężczyni Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Stefan Synowiec i Prezes Zarządu Bartosz Sobiesiak.

– Serdecznie gratuluję Pani Marii wygranej. Wkrótce będzie mogła poruszać się tym pięknym autem. Gratuluję również wszystkim osobom, które wygrały inne nagrody w zdrapkach. Bardzo się cieszymy, że nasi klienci tak licznie wzięli udział w loterii, że razem z nami się bawili. – powiedział Prezes Zarządu Bartosz Sobiesiak

Loteria zorganizowana była z okazji Jubileuszu 70 – lecia Banku Spółdzielczego w Oławie. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem Klientów Banku. W Loterii można było wygrać ponad 500 nagród w zdrapkach (m.in. telewizor, tablety, smartfony, smartwatche, nawigacje), oraz nagrodę główną samochód Opel Astra o wartości 50 tys zł! Losowanie Loterii odbyło się 14 października 2016r. w Siedzibie Banku Spółdzielczego w Oławie.

Loteria skierowana była zarówno do stałych jak i nowych Klientów Banku. W losowaniu mogli wziąć

udział klienci, którzy skorzystali z nowych usług Banku w okresie od dnia 01.04.2016r. do 30.09.2016r., a także stali Klienci Banku – w podziękowaniu za zaufanie, jakim obdarzyli Bank Spółdzielczy w Oławie.

Życzymy Pani Marii, aby nowy samochód sprawił wiele radości i dobrze sprawdzał się na drogach.

Źródło BS w Oławie