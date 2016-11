Donald Trump. W pogoni za sukcesem. Mamy dla WAS książki

Wydawnictwo Bukowy Las przekazało dla naszych czytelników cztery książki Michaela D’Antonio, który tak pisze o Donaldzie Trumpie: „Cały świat jest dla Trumpa sceną. Jego majątek i sława czynią go prawdziwym symbolem naszych czasów. Jego postać i działania doskonale oddają amerykańskiego ducha XXI wieku. Moje zainteresowanie nie dotyczyło jednak otaczających go skandali, a przede wszystkim sukcesu, który osiągnął – jako jedyny na tak dużą skalę! – w przekuwania popularności na pieniądze (…) Jakimś cudem mu się to udało, mimo że znacząca część populacji, z pewnością ponad połowa, uważa go za błazna, jeżeli nie zagrożenie. Co mówi o Trumpie fakt, że odniósł tak wielki sukces, mierzony tym, co dla niego najważniejsze – pieniędzmi i sławą? A co ten fakt mówi o nas?”

