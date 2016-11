W „Pierwiosnku” wiedzą, jak dbać o działki

Roman Grabczak z trofeami zdobytymi w tym roku

Oława/Zabrze/Wrocław

Wśród najlepszych

Oławski ROD „Pierwiosnek” nagrodzony w konkursie Rodzinny Ogród Działkowy 2016, doceniono także jego kronikę

Prezes Roman Grabczak jest zadowolony z mijającego roku na działce. Najpierw, we wrześniu, brał udział w centralnych uroczystościach z okazji 35-lecia Polskiego Związku Działkowców, które odbyły się w Zabrzu. Był jednym z 19 delegatów krajowych. Kilka dni później na obchodach okręgowych we Wrocławiu odznaczono go (jednego z sześciu) medalem ministra rolnictwa za zasługi dla ogrodów działkowych. Ogłoszono także wyniki corocznego konkursu na najpiękniejszy ogród. W okręgu dolnośląskim zwyciężył oławski „Pierwiosnek”. Ale to nie wszystko. III miejsce zdobyły – kronika, prowadzona przez prezesa Grabczaka oraz działka Aliny Rejzer.

– W przyszłym roku będziemy mogli startować w konkursie krajowym, podobnie jak jelczański „Jubilat” – mówi prezes Grabczak. – To będzie nasz trzeci start i jest to lokalny rekord.

Chociaż zbliżający się okres zimowy to na działkach martwy sezon, w „Pierwiosnku” nie ma czasu na odpoczynek. Trwa remont toalet w domu działkowca. Ogród czekają także ogławianie drzew i przegląd ogrodu.

Trwają prace nad planem rocznym na 2017 rok, który będzie przyjęty na zebraniu w kwietniu.

(MON) fot. Monika gałuszka-Sucharska