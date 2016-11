Zagrają dla Magdy

Oława Koncert

W oławskim Domu Kultury przy ulicy 11 Listopada w piątek 4 listopada odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony będzie na pomoc Magdzie Cycak

Niepełnosprawna mieszkanka Chwałowic od wielu lat uprawia paraujeżdżanie, odnosząc sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wymaga też stałej rehabilitacji. Wspomaga ją Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Hippoland” i to z inicjatywy dwóch jego działaczy – Krzysztofa Kołtonowskiego oraz Piotra Steca, zorganizowano ten koncert. Na scenie oławskiego OK zagrają lokalne zespoły „Heavenly Five”, „Fear of Fame” oraz „The Cox”, a gwiazdą koncertu będzie zespół z Piły – „The Cuts”.

https://www.facebook.com/events/342579192756852/

(KAT)