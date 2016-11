Ile zebrali na pomnik?

Na rzecz odnowienia pomnika oławskiego Niezłomnego kwestowali m.in. Renata Łośko, Dorota Święta i Jerzy Dziubka

Oława

Przed świętem zmarłych na dwóch oławskich cmentarzach oraz w Rynku 29 i 30 października działacze stowarzyszenia „Pobudka -Klucz Oława” zbierali fundusze na renowację grobowca porucznika Klemensa Panasiuka ps. „Orlis”

– Udało się zabrać 2085 zł i 47 groszy – mówi Tomasz Rożniatowski, jeden z inicjatorów odświeżenia pamięci o oławskim Niezłomnym i Żołnierzu Wyklętym. – Nie pokryłoby to wszystkich kosztów, związanych z renowacją nagrobka porucznika Panasiuka, ale na szczęście brakującą kwotę, 2700 zł, dorzuci Łukasz Dudkowski, prezes spółki „Jelcz” i to pozwoli nam niemal w całości rozliczyć się z kamieniarzem, który wykonał nowy nagrobek. Będziemy jeszcze potrzebowali trochę pieniędzy na uporządkowanie terenu obok pomnika, ale to są już niewielkie środki i myślę, że z tym sobie jakoś już sami poradzimy…

(KAT)