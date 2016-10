Zbiórka na ostatniej prostej!

Wolontariusze zbierali podpisy na Przystanku Woodstock

Oława/Polska

Ważny temat

Fundacja „Krok po Kroku” namawia, by włączyć się w akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy na rzecz legalizacji medycznej marihuany. Czasu zostało coraz mniej!

Pomimo tego, że Ustawa Koalicji Medycznej Marihuany, złożona do Sejmu przez Piotra Liroya Marca, utknęła w Biurze Analiz Sejmowych. Inicjatorzy akcji uważają, że właśnie teraz jest największa szansa na sukces! – Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której ustawa przejdzie w tzw. trybie obywatelskim. Aby tego dokonać potrzebujemy 100 tys. podpisów.

Udało się zaangażować dziesiątki wolontariuszy, którzy wśród swoich znajomych zbierają podpisy. Wolontariusze byli również na Przystanku Woodstock, gdzie zebrali ponad 10 tys. podpisów. – Każdego dnia spływają do nas przesyłki z podpisanymi listami – mówi jedna z głównych inicjatorek akcji Dorota Gudaniec. – Sami nie damy rady, jest nas zwyczajnie za mało. Potrzebujemy wsparcia. Być może dziś nie jesteś pacjentem, być może nikt z twojej rodziny również nim nie jest, ale wobec choroby wszyscy jesteśmy równi. Razem zawalczmy o dostęp do leczenia medyczną marihuaną!

Zebrano około 75 tysięcy podpisów. Do sukcesu brakuje 25 tysięcy. Czas kończy się 30 października. Jak pomóc?

Przede wszystkim warto wejść na stronę www.medycznamarihuana.org.pl i zapoznać się z projektem ustawy. Tam można również pobrać i wydrukować formularz do zbierania podpisów. Potem należy go wypełnić danymi. Uwaga – nie wolno numerować pola „LP”, nie wolno poprawiać danych (w razie pomyłki przekreślić całą linię i napisać od nowa), numer mieszkania powinien być zapisany w formacie „10 m.12″, a nie „10/12″.

Warto też zachęcić do złożenia podpisu swoich znajomych i bliskich, którzy również popierają dostęp do terapii, która może uratować ich zdrowie lub życie. Wypełnione formularze, do 30 października należy przesyłać do fundacji „Krok po Kroku” – ul. 3 Maja 2a, 55-200 Oława.

(kt)