Zgłoś pomysł i wygraj 10 tys. zł na jego realizację

POWIAT Ciekawa akcja

Masz pomysł na dokonanie pozytywnej zmiany w swojej okolicy, a jego koszt nie przekroczy 10 tys. zł? Weź udział w konkursie „Spółdzielnia pomysłów”, organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Oławie oraz banki spółdzielcze SGB i wygraj wsparcie finansowe swojego pomysłu

10 października rusza piąta edycja konkursu „Spółdzielnia Pomysłów”, organizowanego przez Bank Spółdzielczy w Oławie i banki spółdzielcze SGB. Konkurs ma na celu wspieranie idei współdziałania wśród społeczności lokalnych. Organizatorzy zapraszają wszystkich społeczników i osoby, które czują potrzebę zintegrowania się z sąsiadami, do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy lokalne.

Jeśli masz pomysł, co fajnego możesz zrobić w swojej okolicy, to koniecznie zajrzyj na stronę www.spolecznik20.pl do zakładki „Spółdzielnia pomysłów”! Aby wziąć udział w konkursie, zgłoś pomysł przez formularz na stronie, a następnie zbieraj głosy publiczności. Jeśli projekt wejdzie do finałowej trzydziestki, to trafi pod obrady jury. Autorzy trzech projektów, które zdaniem jury najlepiej spełniają założenia konkursu, zostaną zaproszeni do podpisania umowy sponsorskiej na kwotę do 10 tys. zł brutto. Projekty konkursowe można zgłaszać od 10 października do 7 listopada 2016.

Pomysłodawcą, właścicielem projektu „Społecznik 2.0″ oraz sponsorem nagród w konkursach jest Spółdzielcza Grupa Bankowa, czyli Banki Spółdzielcze działające w całej Polsce. Co to ma wspólnego z działalnością bankową? Z działalnością Banków Spółdzielczych ma właśnie bardzo wiele – tłumaczą organizatorzy – bo wspieranie lokalnej społeczności mają wpisane w swoje DNA od stuleci. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że same są lokalne. Banki Spółdzielcze to banki polskie. Nie miewają zagranicznej centrali, która decydowałaby o warunkach kredytów, dysponowała zyskami w zależności od światowej koniunktury czy mody. Banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej są odrębnymi, autonomicznymi instytucjami z pełną władzą i decyzyjnością na miejscu. Zależy im na rozwoju lokalnej infrastruktury, podnoszeniu jakości życia społecznego, bo same są jego częścią. Społeczności lokalne to ich społeczności! Bliscy i dalsi sąsiedzi, mieszkańcy tych samych miejscowości, użytkownicy tych samych dróg, skwerów czy podwórek. Dlatego część wypracowanych zysków chętnie inwestują w mądre działania na terenie, na którym funkcjonują. Razem wypracowują wiele dobrego!

Cel, jaki przyświeca akcji „Społecznik 2.0″, to wsparcie oddolnych inicjatyw, które z pożytkiem dla lokalnej społeczności, zmieniają otaczającą ją rzeczywistość. „Społecznik 2.0″ stoi po stronie osób, które:

– dostrzegają w swoim lokalnym środowisku dziedziny i obszary wymagające zmian

– mają pomysły, co zrobić, by przekształcić otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne danej społeczności

– dbają o wspólne dobro oraz poprawę warunków życia w swoich „małych ojczyznach”

– biorą los we własne ręce, a jednocześnie potrafią i chcą współdziałać.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu na stronie www.spolecznik20.pl.

(ck)