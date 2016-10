Wzruszająco i barwnie o polskich Ormianach

Do Polski przybyli 650 lat temu, do Oławy – po II wojnie światowej. Z Kut, Kolomyi, Czerniowiec, Baniłowa. Zostali do dziś i nie przestają pielęgnować bogatej kultury i tradycji

Dzień Ormiański 1 października odbył się właśnie w Oławie, bo to tu mieszkają liczni Ormianie, pochodzący ze starych rodów, którzy od stuleci zamieszkiwali Rzeczpospolitą. Dr Renata Król z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wygłosiła wykład „Krótki rys historii Ormian w Polsce”, nazwała oławskich Ormian „Bukowińczykami”, bo właśnie stamtąd przybywali – z rumuńskiej Bukowiny. A historia polskich Ormian jest niezwykle barwna i bogata. Czasem pachnąca orientalnymi przyprawami, a czasem bohaterska. Zawsze w służbie Rzeczpospolitej.

– Drodzy rodacy! – przywitał uczestników I Dnia Ormiańskiego w sali rajców oławskiego ratusza, Edgar Ghazaryan, ambasador Republiki Armenii w Polsce. – To zaszczyt i honor zobaczyć w Polsce ślady ormiańskie, a większość z nich odnajdujemy w tym mieście, w Oławie. Jest bliskie mojemu sercu. Szczególnie dziękuję ludziom, którzy trzymają się mocno swoich ormiańskich korzeni i tym Polakom, którzy podchodzą do Ormian z szacunkiem. To nie przypadek, bo oni na to zasługują.

Burmistrz Oławy Tomasz Frischmann mówił, że przesłankami do organizacji Dnia Ormiańskiego były poznanie i zrozumienie oraz nauka tolerancji dla innych kultur.

Marta Axentowicz-Bohosiewicz, prezes fundacji „Armenian Foundation” razem z Janiną Kordys, dyrektor biblioteki „Koronka”, która była organizatorem imprezy, otworzyły wystawę „Ormianie w służbie Rzeczpospolitej”. Można ją oglądać w Izbie Muzealnej Ziemi Oławskiej do 15 listopada.

Złożono kwiaty pod Pomnikiem Losów Ojczyzny ku pamięci polskich Ormian, którzy zginęli za Ojczyznę. Nie zabrakło ormiańskich przysmaków. Było także coś dla ducha.

Tekst i fot.: Monika Gałuszka-Sucharska