Szczęśliwy finał akcji – Magda Cycak znowu startuje!

Magda, "Sibilla" i Konrad Fulara, który pomaga w opiece nad klaczą. Amazonka z Chwałowic i jej nowy koń mają za sobą pierwszy oficjalny start w zawodach sportowych, a teraz pracowicie przygotowują się do mistrzostw Polski w paraujeżdżaniu

Jeździectwo

– Gorąco dziękuję Czytelnikom „Gazety Powiatowej” za pomoc w zbieraniu pieniędzy – mówi amazonka z Chwałowic, po pierwszych zawodach na nowym wierzchowcu

„Sibilla” to siedmioletnia klacz. Kosztowała 20 tysięcy złotych, ale Magda twierdzi, że była tego warta: – Jest bardzo dobrze ułożona, dzięki czemu jazda będzie mnie kosztowała znacznie mniej wysiłku. Nie boi się przeszkód, balonów i polderów, nie przeszkadza jej atmosfera zawodów. Jestem z niej bardzo zadowolona, choć do siebie musimy się przyzwyczaić…

Przypomnijmy, że w marcu czytelnicy „GP-WO” pomagali Magdzie w zbiórce pieniędzy. Po apelu, zamieszczonym na portalu gazeta.olawa.pl, w ciągu jednego dnia wpłynęło na specjalne konto ponad trzy tysiące złotych. To jednak tylko część potrzebnej kwoty. – Bardzo pomogła mi firma „EcoLine” z Krosna, która pokryła ok. 1/3 kosztów. A nie byłoby tej akcji, gdyby nie Andrzej Kisielewicz. Dziękuję też Markowi Rosiakowi z Oławy, który sponsoruje mnie od dłuższego czasu.

Niepełnosprawna mieszkanka Chwałowic ma na swoim koncie wiele sukcesów krajowych i międzynarodowych w paraujeżdżaniu. Potrzebowała jednak nowego konia. – Klacz „Samanta”, na której dotąd startowałam, odniosła kontuzję. Wraz z trenerką reprezentacji Polski Natalią Kozłowską doszłyśmy do wniosku, że bez nowego konia nie będę mogła poprawiać wyników i robić postępy.

Magda i „Sibilla” startowały już na pierwszych zawodach – „Ladies Cup”, mających wysoki współczynnik w punktacji Polskiego Związku Jeździeckiego, a w niektórych konkurencjach mających rangę mistrzostw Polski. Rozgrywano je od 8 do 11 września, w Jakubowicach koło Namysłowa, w znanym ośrodku sportowym Klubu Jeździeckiego „Osadkowski”. – Na „Samancie” odbyłam tam przejazd konkursowy – relacjonuje chwałowiczanka. – Natomiast na „Sibilli” pojechałam poza konkursem. Był to mój pierwszy przejazd na nowej klaczy, więc nie wiedziałam, czego się po niej spodziewać. To było trochę ryzykowne, ale mimo pewnych trudności, osiągnęłam wynik 63%, a więc tylko nieznacznie gorszy niż na „Samancie”, którą przecież znam bardzo dobrze…

Teraz amazonka z Chwałowic przygotowuje się do już oficjalnych mistrzostw Polski w paraujeżdżaniu, które będą rozgrywane 8 i 9 października w Bogusławicach koło Piotrkowa Trybunalskiego. – Wystartuję tam na dwóch koniach, ale tym razem oba przejazdy będą punktowane – zapowiada Magda Cycak.

Trzymamy kciuki!

Arkadiusz Okoń sport@gazeta.olawa.pl