Oława – mała stolica Ormian

Oława 1 października

Pojawili się w naszym mieście zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Do dziś stanowią liczną i dość skonsolidowaną grupę. Podczas Dnia Ormiańskiego będzie można poznać dzieje i kulturę polskich Ormian

Do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu zapraszają organizatorzy – biblioteka „Koronka” oraz Fundacja „Armenian Foundation”. Święto objęli patronatem honorowym ambasador Armenii Edgar Ghazaryan oraz burmistrz Tomasz Frsichmann. Fundacja „Armenian Foundation” przywiezie do Oławy wystawę „Ormianie w służbie Rzeczpospolitej”. Na uroczysty wernisaż organizatorzy zapraszają do Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej na godz. 11.20.

W samo południe w Sali Rajców rozpocznie się cykl wykładów poświęconych historii polskich Ormian. Specjalnym gościem tej części programu będzie Robert Makłowicz.

Po dawce historii można będzie wysłuchać recitalu Hovika Hovannisyana, który zagra na duduku – tradycyjnym instrumencie Bliskiego Wschodu, pochodzącym z Armenii. Około godz. 14.00. rozpocznie się degustacja ormiańskich przysmaków.

Na zakończenie Dnia Ormiańskiego w Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia odprawiona zostanie msza święta w obrządku ormiańsko-katolickim. Mszę będzie celebrował ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

opr. (MON)