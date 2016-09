Dotarł do Fatimy!

Oława/Fatima Sukces

26 września Jacek Zapotoczny znalazł się w miejscu, do którego podążał od 30 czerwca. Chociaż nie dobiegł, tak jak wcześniej planował, osiągnął swój cel

Dojechał tam samochodem, razem z portugalskim kierowcą zmierzającym do Leirii. – Dotarłem! – mówi wzruszony. – Tak się cieszę! Energia mnie rozpiera i łza się kreci!

Co dalej planuje pielgrzym? – W Fatimie spędzę 3 noce, a potem jadę do Lizbony – mówi Jacek. – Z kolei 2 października mam samolot z Madrytu do Warszawy.

O oławskim pielgrzymie pisała też hiszpańska prasa

Słynne rondo w Fatimie