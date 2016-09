Nowa sala obsługi biznesu BS

W Oddziale Banku Spółdzielczego w Oławie przy ul. Pałacowej 13 oddano do użytku zmodernizowaną salę obsługi klientów instytucjonalnych

Modernizację przeprowadzono z myślą zwiększenia jakości i komfortu obsługi klientów biznesowych oraz estetyki głównej placówki banku. – Niezwykle cieszę się z oddania do użytku odnowionej sali – mówi prezes zarządu BS w Oławie Bartosz Sobiesiak. – Postawiliśmy na komfort i wygodę klientów. Zaoferujemy lepsze warunki obsługi, co w połączeniu z profesjonalizmem naszych pracowników i indywidualnym podejściem do klienta pozwoli spełnić oczekiwania naszych klientów. W nowej sali będzie też wiele udogodnień w porównaniu z dotychczasowymi warunkami. Zapraszam do korzystania!

Sala w nowej ma cztery wygodne stanowiska obsługi oraz kącik biznesowy.

(ck)