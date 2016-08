Pamiętają o Sierpniu ’80

W Jelczu-Laskowicach upamiętniono rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia to Dzień Solidarności i Wolności. To właśnie w końcówce sierpnia 1980 roku Polacy zdecydowali się na zryw do wolności i niepodległości, który rozpoczął proces upadku komunizmu.

W Jelczu-Laskowicach przy Krzyżu Solidarności co roku spotykają się przedstawiciele związków zawodowych, lokalne i powiatowe władze oraz mieszkańcy. Uczestniczyli też nowy prezes „Jelcza” Łukasz Dudkowski oraz wojewoda Paweł Hreniak.

Uczestnicy obchodów składali kwiaty i wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Był też czas na modlitwę i wystąpienia.

