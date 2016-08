Nowy dyrektor szkoły w Jelczu. Kto zastąpi Białowąsa?

Jelcz-Laskowice Oświata Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza ma nowego dyrektora. Edwarda Białowąsa, który odszedł na emeryturę, zastąpi Agnieszka Żak

To 38-letnia anglistka, która przez trzy miesiące pracowała w tej placówce. Krótko, bo niedługo po zatrudnieniu doznała kontuzji, która wymusiła urlop zdrowotny. Wcześniej przez dwanaście lat uczyła we Wrocławiu. W międzyczasie szkoliła swoje umiejętności w zarządzaniu ludźmi. Od dawna widziała się na stanowisku kierowniczym i teraz będzie miała okazję spełnić swoje ambicje.

W konkursie, który rozstrzygnięto w lipcu wystartowały też Anna Putyra i Krystyna Górkiewicz – obecne wicedyrektorki Zespołu Szkół. W komisji zasiedli starosta Zdzisław Brezdeń, wicestarosta Bożena Worek, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Małgorzata Łagowska, przedstawicielka rady pedagogicznej Ewa Morawska, reprezentantka rady rodziców Agnieszka Galak, szef oławskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzej Kupczak oraz Alina Ziewiec-Chlebosz i Jan Głowa z Kuratorium Oświaty. Powołana została też Renata Dębicka z Solidarności, ale nie uczestniczyła w procedurze konkursowej.

Agnieszka Żak w Jelczu-Laskowicach wciąż jest osobą anonimową. – Mój epizod w tym mieście był krótki – opowiada. – Wszystko przez wypadek i skomplikowane złamanie, które wymusiło długą rehabilitację. Zawsze czułam potrzebę działania, wdrażania swoich pomysłów i kierowania grupą ludzi. Jestem urodzoną aktywistką i społecznikiem. Zdobyłam kwalifikację, które pozwalają mi kierować oświatą i zdecydowałam, że wystartuje w konkursie. Jako nauczyciel nie miałam możliwości, by rozwijać szkołę na szerszą skalę. W oświacie pracowałam dwanaście lat i wiem, że to jest dobry moment na kolejny krok.

(kt) fot. archiwum szkolne i prywatne