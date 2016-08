Dymią na działkach. Niektórym to przeszkadza

Przed nami kilka upalnych sierpniowych dni bez deszczu.



W załączeniu regularny widok z okien osiedla Sobieskiego na ogródki działkowe w kierunku Nowego Otoku (zdjęcia i filmik wykonane 24 sierpnia 2016 około 19.30).

Akurat wczoraj wiało w kierunku Nowego Otoku. Mieszkańcy będą się “wentylowali” przez kolejne dni do najbliższego deszczu a to tylko wstęp do sezonu dymienia. Jesienią widok z okien przypomina średniowiecze.

Ogródki działkowe przy parku nie są lepsze. Im piękniejsza pogoda tym spacer/bieganie po parku w jednym wielkim dymie.



Napiszcie proszę o tym bo temat ciągnie się od lat. Jestem za całkowitym zakazem palenia lub posadzeniem lasu zamiast ogródków działkowych.

Krzysztof

