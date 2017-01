Niebezpiecznie na przejściu

Rowerzystkę zabrało pogotowie

Około godziny 14.00 na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Młyńskiej doszło do zdarzenia. Do szpitala trafiła rowerzystka. – Na miejscu pracuje policja i ustalone są szczegóły – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – W tej chwili (godz.15.00) jeszcze nie wiadomo z czyjej winy doszło do tej sytuacji. Kierowca, który uczestniczył w zdarzeniu odjechał. Funkcjonariusze sprawdzają, co dokładnie się stało.

AKTUALIZACJA. – Do tego zdarzenia doszło z winy 19-latka, który jechał fordem fiestą i potrącił rowerzystkę na pasach – mówi podinsp. Alicja Jędo. – Poszkodowana kobieta ma ogólne potłuczenia.