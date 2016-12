Zmiany w policji. Odchodzi zastępca komendanta

Oława Kadry

Młodszy inspektor Wojciech Jakubowski odchodzi na emeryturę



Postanowił pożegnać się z policją po 28-letnim okresie służby. Młodszy inspektor Wojciech Jakubowski wstąpił do policji w 1989 roku. Na początku pełnił służbę w pionie prewencji. Po kilku latach przeszedł do wydziału dochodzeniowo-śledczego. W latach 2000-2005 pełnił funkcję kierownika referatu dochodzeniowo-śledczego Komendy Powiatowej Policji w Oławie. W tym okresie pod jego nadzorem policjanci referatu osiągali bardzo dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości pospolitej. Jakubowski dał się poznać jako policjant aktywny, zaangażowany w powierzone mu obowiązki, wielokrotnie osobiście nadzorował i brał czynny udział w tych najtrudniejszych do rozwikłania zdarzeniach kryminalnych.

Jakubowskiego zastąpił młodszy inspektor Sławomir Tracz. Wstąpił do Policji 1 września 1991 roku. Przez pierwsze siedem lat pełnił służbę w pionie prewencji . Od maja 1998 przeszedł do pionu kryminalnego. Od stycznia 2008 do 15 czerwca 2012 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy. W połowie czerwca 2012 został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy.