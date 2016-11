Ukradł medale, laptopy i miał amfetaminę

16 listopada w Strzelinie policjanci zatrzymali mieszkańca Kłodzka, który posiadał przy sobie narkotyki i przedmioty pochodzące z kradzieży. Mężczyzna włamał się do Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze ze strzelińskiej jednostki zatrzymali do kontroli volkswagena golfa. W samochodzie było dwóch mężczyzn z powiatu kłodzkiego w wieku 30 i 37 lat. Przy kierowcy znaleziono woreczek strunowy z amfetaminą. W samochodzie były też 2 laptopy, trofea sportowe, łomy, cyfrowy aparat fotograficzny oraz medale okolicznościowe. Jak później ustalili policjanci przedmioty te pochodziły z włamania do jednej z jednostek gminnych w Domaniowie. Policjanci zatrzymali obu mężczyzn w policyjnym areszcie. Po późniejszym przesłuchaniu zwolniono pasażera pojazdu, natomiast 37-latkowi przedstawiono zarzuty posiadania narkotyków i udział we włamaniu do placówki gminnej w Domaniowie.

18 listopada Sąd Rejonowy w Strzelinie zastosował wobec zatrzymanego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Łączna wartość strat wyniosła 4300 zł. Teraz policja będzie sprawdzać wszystkie okoliczności zdarzenia jak również to czy mężczyzna jechał pod wpływem narkotyków.

Źródło KPP w Strzelinie