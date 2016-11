Zabiła, ale jest niewinna

Wyrok wrocławskiego sądu w sprawie Moniki D. jest nieprawomocny. Wszystkie strony procesu mogą się więc jeszcze od niego odwołać...

Wrocław/Oława Jest wyrok

Wrocławski Sąd Okręgowy 16 listopada wydał wyrok w sprawie o zabójstwo 38-letniego oławianina Rafała F. Dla oskarżonej o ten czyn 21-letniej Moniki D. prokuratura domagała się kary 15 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. – Sąd całkowicie podzielił stanowisko obrony, iż działanie naszej klientki było obroną konieczną, w celu odparcia bezprawnego zamachu agresywnego mężczyzny, a w takim przypadku, zgodnie z treścią artykułu 25 kodeksu karnego, nie może być mowy o przestępstwie – mówi mecenas Michał Prus, reprezentujący oławiankę, którą sąd uniewinnił

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło nad ranem 30 marca 2015, w Oławie, w punktowcu przy ulicy Żołnierzy Armii Krajowej 6. Z poczynionych później przez policję i prokuraturę ustaleń wynika, że dzień wcześniej, około godziny 20.00, do samotnego mężczyzny, mieszkającego w bloku nad Oławką, przyszły zaprzyjaźnione ze sobą młode oławianki – Monika D. i Anna M., by odebrać odzież, przeznaczoną dla dzieci tej drugiej kobiety. Początkowo cała trójka dobrze się bawiła przy hip-hopowej muzyce, a pełniący rolę gospodarza Rafał F. „uatrakcyjnił” imprezkę amfetaminą, którą nie tylko sam zażywał, ale również ochoczo częstował goszczące u niego dziewczyny. Gdy zaczęło świtać, sympatyczna atmosfera się skończyła. Rafał chciał bowiem „uatrakcyjnić” zabawę ostrym seksem…

